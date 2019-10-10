Неплательщикам алиментов сильно усложнят жизнь

Минюст России подготовил законопроект, который больше не позволит злостным неплательщикам алиментов избегать уголовной ответственности, делая нерегулярные и несущественные выплаты.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечает РИА "Новости", законопроект "О внесении изменений в статью 157 УК РФ" разрабатывается во исполнение плана основных мероприятий в рамках Десятилетия детства и направлен на защиту прав и интересов несовершеннолетних.

Сейчас 157 статья Уголовного кодекса РФ позволяет отказывать в возбуждении уголовного дела в адрес недобросовестного плательщика алиментов, если деньги пусть даже очень нерегулярно, но все-таки поступают на счет несовершеннолетнего ребенка.

"Законопроект направлен на исключение такой возможности уклонения от уголовной ответственности", — отмечают представители министерства.

Предполагается, что проект закона позволит исключить злоупотребления со стороны должников, а также послужит защитой интересов детей и нетрудоспособных родителей.

Кроме того, уверены разработчики поправок, повысятся оперативность и качество принудительного исполнения судебных актов.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в конце 2018 года более 558 тысяч граждан России имели долги по алиментам, пишет газета "Новые Известия".

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Фото: pexels.com