В Роскачестве назвали признаки вина низкого качества

Роскачество дало рекомендации жителям страны, как определить качество вина в домашних условиях. Специалисты ведомства отмечают, что дома невозможно провести даже самые простые физико-химические анализы, поэтому определять качество напитка придется по самым основным свойствам: вкусу, аромату и внешнему виду.

В первую очередь специалисты рекомендуют обращать внимание на чистоту напитка. Различны хлопья или осадок сигнализируют о том, что вино плохого качества. Более того, цвет вина должен быть "здоровым" и ярким. В Роскачестве предупреждают, если белое вино выглядит как яблочный сок, то скорее всего оно окислено и уже не пригодно к употреблению.

Эксперты ведомства выделили несколько вкусовых ноток, которые могут говорить о плохом качестве вина. По их словам, напиток не стоит употреблять, если они имеет "мышиный" оттенок, либо напоминает цветную капусту, лук и вареную свеклу.

В Роскачестве подчеркнули, что покупать алкоголь в интернете - большая опасность, поскольку продукция, которую привозит курьер, имеет неизвестное происхождение.