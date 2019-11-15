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Источник Правда.Ру

30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму

Общество

Бизнесмен Олег Зубков, которому принадлежат крымские зоопарки "Тайган" и "Сказка", решил сократить количество содержащихся в них бурых медведей с 40 до 10 или 12.

Он объяснил это тем, что ему нужно "оптимизировать коллекцию", сообщает Интерфакс.

По словам Зубкова, о своем решении он уже уведомил ветеринарные службы. И даже предложил всем желающим забрать себе 30 медведей, но пока желающих не нашлось. Если медведей никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят.

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней. Они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - рассказывает о проводимой им «оптимизации Зубков.

Как он пояснил в интервью ТК 360º, все его медведи когда-то попали в беду: становились жертвами мучителей или от них отказывались цирки. Он же хотел открыть в районе Севастополя парк для них и даже нашел под это деньги. Но власти оказались против и разрешения не дали.

Более того, претензии к нему появились у ветеринарной службы. Как написал владелец «Тайгана» на своей странице в Facebook, 3 декабря суд Белогорска рассмотрит иск о приостановлении работы парка на 90 суток. Так как все это время парк будет закрыт, то животных нечем будет кормить.

«Я задумался: а зачем содержать в парке почти 40 медведей?», - пишет Зубков и предлагает желающим забрать 30 животных в свои частные зоопарки или приюты. «Если это не произойдет, через месяц я буду вынужден принять решение об отстреле 30 лишних медведей», - пояснил он.

"Мне пришлось задуматься об экономической составляющей" парков. Тем более, что содержание медведей не приносит никакого дохода", - объясняет Зубков.

При этом он говорит, что понимает, насколько громкое и нестандартное заявление сделал, пообещав, что убьет 30 медведей. Но, по его словам, это обычная практика во всех мировых зоопарках. Когда на свет рождается лишнее животное, по всем зоопаркам мира рассылается специальное объявление и, если никто не откликается, то животное усыпляют.

Председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов, отвечая на вопросы журналистов ТК 360 о судьбе животных «приготовленных на убой», сказал, что Олег Зубков своими заявлениями пытается только привлечь внимание.

 На вопрос о том, смогут ли власти Крыма ему помочь с расселением медведей, Валерий Иванов ответил, что если поставят задачу, то все сделают.

«У этих медведей есть собственник. Если он примет решение подарить их государству, то оно ими распорядится, если он сам не в силах», - пояснил главный ветеринар Крыма и попросил не считать его слова попыткой отобрать животных у Зубкова.

Справка Правда.ру: Олег Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей. В Ялте он открыл первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2500 животных, в "Сказке" - 1500.

Фото: Олег Зубков facebook

 

Темы крым медведи зоопарк частный зоопарк
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