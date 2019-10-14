Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил женщин с Днем матери. Он пожелал им крепкого здоровья, мира и уюта в доме.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем поздравлении Лукашенко подчеркнул, что нет более близкого человека, чем мама.
Белорусский лидер также отметил, что материнство - это огромное счастье и большая ответственность.
Лукашенко заявил, что в Белоруси высоко ценится труд многодетных матерей. Он выразил большую благодарность тем женщинам, которые решили усыновить или взять детей к себе на воспитание.
Президент подчеркнул, что для государства приоритетом в социальной политике является стимулирование семей к тому, чтобы они имели как можно большее количество детей.
Фото: youtube.com
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