В Иркутске установили светофор для зависимых от гаджетов пешеходов

В Иркутске на одном из самых оживленных пешеходных переходов в центре города в "зебру" вмонтировали светодиодную ленту, которая дублирует сигналы светофора. На этом перекрестке расположено три пешеходных перехода, и все они теперь светятся.

Как рассказал в интервью местным СМИ ио замначальника ОГИБДД Антон Куриленко, нововведение — не изобретение иркутских стражей дорог: "Перед установкой мы изучали опыт других городов, где есть подобные переходы. И там удалось существенно снизить аварийность с участием пешеходов".

Дублирование сигналов светофора на тротуаре сделано, подчеркнул Куриленко, специально для тех пешеходов, которые смотрят исключительно в электронные гаджеты, ничего больше вокруг не видя. Теперь разрешительные сигналы расположили внизу, по направлению взгляда. Конструкцию полностью изготовили в Иркутске.

По словам Евгения Орлова, представителя организации, занимавшейся переоборудованием переходов, этот "светофор под ногами" будет работать круглый год. Он рассчитан на температуру от -40 до плюс 50. Кроме того, конструкция антивандальная. Поэтому держаться будет долго.

Со следующего года подобные светодиодные ленты появятся и на других перекрестках Иркутска. В частности, возле образовательных учреждений и очагов аварийности.

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Фото ОГИБДД МУ МВД России "Иркутское"