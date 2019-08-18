Как не ослепнуть на ночной дороге от света фар встречной машины

Ночная дорога таит в себе множество опасностей. Одной из них является свет проезжающего по встречной полосе автомобиля. Часто свет фар ослепляет водителя, и он несколько мгновений практически ничего не видит. Но у опытного водителя в запасе имеется несколько приемов, которые помогут уберечь глаза от фар встречных машин.

Чистота решает проблемы

Прежде, чем отправиться в ночное путешествие, необходимо с особой тщательностью вымыть лобовое стекло с наружной и внутренней стороны. Эта процедура поможет снизить негативное воздействие, которое оказывает на глаза свет движущегося навстречу автомобиля. Ведь даже минимальный маслянистый или пыльный налет в темноте очень сильно рассеивает свет, что дополнительно ухудшает видимость.

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Спасительный козырек

В автомобилях есть козырьки, спасающие водителя от бьющих в глаза и слепящих солнечных лучей. Начинающие водители используют эти противосолнечные приспособления строго по назначению: против солнца. Но асы водительского дела, которым приходится достаточно часто пускаться в путь ночью, знают секрет: если опустить козырек, и смотреть на дорогу из-под него, то глазам достанется гораздо меньше слепящего света.

Защитные очки

Сегодня широко рекламируются для ночных поездок, так называемые, "шоферские" очки с желтыми стеклами. Но они очень слабо защищают от света фар встречного автомобиля. При этом, порой, скрадывают ситуацию на обочине, например, пешехода. Лучше пользоваться солнцезащитными очками с сильным затемнением. Если одеть их на самый кончик носа, то при появлении слепящего света можно слегка приподнять голову, спрятав глаза за темными стеклами. Как только опасность миновала, голова возвращается в привычное положение, и дорога опять просматривается поверх очков.

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Просто, не смотреть!

Некоторые автомобилисты спасают глаза от слепящих лучей тем, что просто отводят взгляд вправо и вниз, в сторону обочины, на время разъезда со встречной машиной. При использовании этого метода, не стоит бояться, что будет упущено из вида что-то важное на дороге. Выручает боковое зрение: не выделяя мелкие детали, оно отлично фиксирует движение. Не ослепленные глаза позволят при возникновении внештатной ситуации своевременно принять правильное решение.

Тише едешь — дальше будешь

Определенная часть водителей с опытом во время длинных ночных поездок предпочитают пристроиться в хвост какой-нибудь фуре. Значительную часть света фар встречных автомобилей широкая "спина" будет прикрывать. Но, следует учесть, что такое "прикрытие" обычно, движется со скоростью около 90 км/ч, с целью экономии горючего. На ночной пустынной трассе хочется рвануть быстрее. Дополнительным бонусом за терпение станет значительная экономия топлива. А еще, от случайно вышедших на дорогу животных, фура также убережет.

Так что, отправляясь в путешествие, следует вооружиться советами опытных водителей по безопасному ночному вождению. Ночью глаза очень напряжены, не стоит подвергать их дополнительным стрессам. Будьте осторожны на дороге, и счастливого вам пути!

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Фото: for.ge