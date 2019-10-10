Авторам слухов о покушении на Кадырова грозит судебное преследование

Заместитель главы МВД по Чечне Апти Алаудинов заявил, что намерен судиться с авторами сообщений о, якобы, его участии в заговоре против главы республики Рамзана Кадырова.

Об этом сегодня сообщает ФАН.

О якобы готовящемся покушении на Рамзана Кадырова рассказал в понедельник Telegram-канал "СКФО Telegraph". Со ссылкой на анонимные источники говорилось о том, что в Чечне готовится попытка отравления главы республики.

И, по данным тех же источников, активное участие в этом принимают бывший мэр чеченского Аргуна Ибрагим Темирбаев, первый заместитель министра внутренних дел республики — начальник полиции Апти Алаудинов и глава города Урус-Мартан Валид Абдурешидов.

Заместитель главы республиканского управления МВД опроверг все обвинения. Алаудинов опубликовал в Instagram видеообращение, записанное на фоне его фотографии с Кадыровым. Перевод его речи с чеченского языка публикует "Кавказский узел":

"Я хочу сказать журналистам, которые про меня написали эту гадость: я буду искать, я буду с вами судиться, я буду вас наказывать, как говорится, по совести, по чести. Я думаю, что вы получите по заслугам", — заявил Алаудинов.

"Шайтаны, ищите себе место, где спрятаться", — написал он.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал информацию о покушении слухами. Напомним, что это не первый фейк о подготовке покушения на Рамзана Кадырова. Аналогичные слухи уже возникали в 2016 году.

Фото: instagram. com / za_kra_apti054