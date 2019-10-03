Реформа здравоохранения затронет инфраструктуру, но не зарплаты

Как сообщает «Коммерсантъ», реформа первичного звена здравоохранения позволит Минздраву РФ обновить инфраструктуру и кадровый состав. Об увеличении зарплат медработников в ближайшее время речь пока не идет.

В среду, на совещании у Владимира Путина, глава ведомства Вероника Скворцова представила свои предложения по реформе первичного медицинского звена в стране.

Инициативы Минздрава затрагивают как инфраструктурные, так и кадровые проблемы поликлиник и фельдшерских пунктов, поэтому планируется увеличить бюджет соответствующего раздела в нацпроекте «Здравоохранение» почти вдвое.

Регионы же, в свою очередь, до конца ноября текущего года должны предоставить подробный анализ инфраструктуры, транспорта и мест расположения медицинских организаций. На основании этого будут разработаны графики обновления и планы-графики ремонтных и строительных работ.

Кроме того, Вероника Скворцова сообщила, что переход на новую отраслевую систему оплаты труда врачей займёт не менее двух лет, поскольку «для его осуществления необходимо выделение дополнительных средств из бюджета. Особенно на втором этапе, после определения нормы нагрузки и выработки на одну ставку», - заявила министр.

По её словам, детализированную оценку дополнительных финансовых затрат следует ожидать только к концу 2021 года».

Первые инфраструктурные преобразования, которые начнут реализовывать по линии федерального министерства, потребуют вложений в размере порядка 50 млрд рублей. Стоимость же региональных программ и источники их финансирования пока неизвестны.

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фото: pobedim-rak.ru