Минздрав планирует бесплатно выдавать выписанные врачом лекарства

Министерство здравоохранения России разрабатывает законопроект, согласно которому пациенты смогут получить бесплатно или купить со значительной скидкой лекарства, назначенные врачом. Речь идет о жизненно необходимых препаратах.

"Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения", - сказала в интервью "Российской газете" министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Сейчас получать бесплатные медикаменты могут лишь льготные категории граждан: инвалиды, дети до трех лет и люди, болеющие определенными заболеваниями (например, диабетом). По новой системе, которая может вступить в силу уже в будущем году, претендовать на бесплатные лекарства смогут россияне, нуждающиеся в длительном лечении.

Министр призвала не ждать полного возмещения стоимости медикаментов по всем видам заболеваний. Минздрав рассматривает и другие варианты реализации проекта. Один из них предполагает бесплатную выдачу лекарств детям до 14 лет или до их совершеннолетия.

В настоящее время общие траты на лекарства в больницах, которые выдают на льготных основаниях, составляют примерно 380 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что случаи инфаркта миокарда чаще всего происходят по понедельникам из-за того, что россияне потребляют много алкоголя в выходные.

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