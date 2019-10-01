Минздрав раскритиковал уволившихся врачей из онкоцентра им. Блохина

Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила сообщение, в котором раскритиковала уволившихся из онкоцентра им. Блохина врачей. Медиков обвинили в "грубом нарушении врачебной этики". Также в ведомстве сообщили, что в учреждении начала работу специальная комиссия, которая рассмотрит инцидент до 10 октября.

Комиссия уже вынесла несколько оценок. Например, действия врачей, записавших видеообращение были восприняты негативно. А работа нового директора онкоцентра Светланы Варфоломеевой напротив - признана положительной.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что онкоцентр имени Блохина продолжает опровергать массовые увольнения. До этого ряд СМИ сообщил, что новый руководитель центра Светлана Варфоломеева сокращала зарплаты и создала напряженную атмосферу в рабочем коллективе. Недовольным она якобы предложила писать заявления об увольнении. Врачи написали открытое обращение с просьбой оказать влияние на ситуацию.

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