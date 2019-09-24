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Источник Правда.Ру

155-ти килограммовая модель из США восхитила фанатов новой фотографией

Общество print

Модель из США Тесс Холлидей опубликовала новую фотографию в нижнем белье в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

На публикацию обратила внимание "Лента.ру".

Авторы материала напоминают, что Тесс считается самой полной моделью в мире — вес 34-летний американки составляет 155 килограммов.

На новой опубликованной в Instagram-аккаунте фотографии Холлидей стоит, повернувшись боком к камере. Девушка одета в ярко-розовые трусы из бархата с перьями и украшенный стразами бюстгальтер.

Примечательно, что многочисленные поклонники обрадовались новой публикации своего кумира и осыпали ее комплиментами. Одна подписчица призналась, что завидует Тесс Холлидей, ведь сама никак не может обрести уверенность в себе.

Отметим, что у американки почти два миллиона подписчиков в социальных сетях.

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