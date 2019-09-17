Глава РСПП назвал условие для введения четырехдневной рабочей недели

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин рассказал, что нужно предпринять для введения четырехдневной рабочей недели в РФ. По его мнению, в российском законодательстве необходимо обозначить механизм, который позволит обсуждать условия взаимодействия работодателя с работником в индивидуальном порядке.

"Перед нами стоит задача обеспечить гибкость трудового законодательства. Это позволит работодателю точечно определять рабочий график своих подчиненных", - пояснил Шохин.

Также глава РСПП заявил, что, по его мнению, уменьшить количество рабочих дней в неделе до четырех можно во всех отраслях, кроме индустриально-конвеерного производства.