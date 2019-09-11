Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, необходимо изменить, заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.
По его словам, надо переходить от минимального набора к базовому, который является основой для нормального рациона современного человека. Бозовый набор лучше, поэтому переход не будет бесплатным, добавил глава правительства.
Медведев констатировал, что в каждом регионе "есть свои питательные привычки и свои традиции", но базовый набор должен соблюдаться по всей стране. "Это средний набор, который вроде должен быть, а, на самом деле, его нет - он должен быть обеспечен именно деньгами", - подчеркнул он.
Ранее специалисты Федерального исследовательского института питания и биотехнологии предложили разделить потребительскую корзину по гендерному признаку. Сейчас ее вес составляет 808 килограммов. Предлагается увеличить "мужскую" корзину до 980 кг, "женскую" - до 837.
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