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Власти хотят изменить набор товаров, входящих в потребительскую корзину

Общество print

Набор товаров, входящих в потребительскую корзину, необходимо изменить, заявил сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, надо переходить от минимального набора к базовому, который является основой для нормального рациона современного человека. Бозовый набор лучше, поэтому переход не будет бесплатным, добавил глава правительства.

Медведев констатировал, что в каждом регионе "есть свои питательные привычки и свои традиции", но базовый набор должен соблюдаться по всей стране. "Это средний набор, который вроде должен быть, а, на самом деле, его нет - он должен быть обеспечен именно деньгами", - подчеркнул он.

Ранее специалисты Федерального исследовательского института питания и биотехнологии предложили разделить потребительскую корзину по гендерному признаку. Сейчас ее вес составляет 808 килограммов. Предлагается увеличить "мужскую" корзину до 980 кг, "женскую" - до 837.

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Темы премьер-министр дмитрий медведев потребительская корзина
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