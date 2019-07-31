В России хотят разделить потребительскую корзину на мужскую и женскую

Специалисты Федерального исследовательского института питания и биотехнологии предложили разделить потребительскую корзину по гендерному признаку. Соответствующее предложение было направлено всем заинтересованных ведомствам.

Если профильные министерства примут замечания специалистов, то мужчинам будет полагаться на 14% больше средств. Сейчас вес потребительской корзины взрослого трудоспособного человека в России составляет 808 килограммов. Инициатива исследователей предлагает увеличить "мужскую" потребительскую корзину до 980 килограммов, а "женскую" до 837 килограммов.

Увеличение потребительских корзин произойдет из-за свежих фруктов, которых должно стать больше на 50-100%.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что свердловский депутат сравнил потребительскую корзину с пайком пленных. Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин сравнил потребительскую корзину в регионе с пайком, который в СССР предусматривался для немецких военнопленных. По многим параметрам современный минимальный набор продуктов жителей области уступает нормам для пленных, считает депутат.

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