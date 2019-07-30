Свердловский депутат сравнил потребительскую корзину с пайком пленных

Депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Ладыгин сравнил потребительскую корзину в регионе с пайком, который в СССР предусматривался для немецких военнопленных. По многим параметрам современный минимальный набор продуктов жителей области уступает нормам для пленных, считает депутат.

"При новом нормативе взрослым полагается 302 грамма хлеба. Паек немецкого военнопленного составлял 600 граммов. В перерасчете на день немецкие военнопленные получали 120 граммов рыбы в день. Гражданам России предлагается 54 грамма в день. В разделе "соль, чай, специи" немецкий военнопленный получал в четыре раза больше, чем житель Свердловской области", - сказал депутат.

Он добавил, что энергетическая ценность потребительской корзины позволяет обеспечивать лишь "минимальный уровень для выживания человека, за которым начинается деградация организма". Депутат обратился к коллегам с вопросом о том, на какие образцы ориентируются законодатели.

"На образцы страны, победившей нацизм, или на образцы развитых стран, как Гондурас и Гаити? Давайте не будем опускать нашу страну", - заключил Ладыгин.

При этом глава комитета по социальной политике счет претензии необоснованными. "Эти страшилки. То, что прозвучало, не подтверждается никакими фактами и цифрами. Есть заключения специализированного института, по калорийности и содержанию белков", - парировал он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты предложили изменить состав потребительской корзины из-за большого числа россиян, страдающих от лишнего веса, ожирения и диабета.

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