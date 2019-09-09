Минфин одобрил законопроект о продаже пива на стадионах

Министерство финансов России поддерживает законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Ведомство уже направило свой положительный отзыв в правительство.

В министерстве считают, что продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям и не угрожает безопасности зрителей при соблюдении некоторых условий. Речь идет об увеличении числа контролеров, сотрудников полиции и камер слежения.

Реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг, а также увеличит инвестиционную привлекательность спортивных мероприятий, уверены в Минфине.