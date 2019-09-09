Министерство финансов России поддерживает законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах. Ведомство уже направило свой положительный отзыв в правительство.
В министерстве считают, что продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям и не угрожает безопасности зрителей при соблюдении некоторых условий. Речь идет об увеличении числа контролеров, сотрудников полиции и камер слежения.
Реализация пива на стадионах во время проведения международных и официальных спортивных соревнований по футболу поспособствует развитию рынка потребительских услуг, а также увеличит инвестиционную привлекательность спортивных мероприятий, уверены в Минфине.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.