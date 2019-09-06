Министерство здравоохранения России будет использовать новую методику подсчета потребления алкоголя россиянами. Она также позволить выявить заболевания, которые в большей степени связаны с алкоголем. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай
"Методика утверждена, приказ уже действует, она уже используется. Она основана на очень серьезных научных исследованиях, которые учитывают не только продажи алкоголя, но и те косвенные признаки, которые очень тесно ассоциированы с высоким уровнем потребления алкоголя", - пояснил он.
Представитель ведомстве добавил, что методика позволит узнать, какая болезнь ассоциирована с алкоголем или какие демографические изменения связаны с его потреблением. "Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин", - подчеркнул Салагай.
Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, доля непьющих россиян сократилась за текущий год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% опрошенных признались, что выпивают время от времени. Больше четверти респондентов (27%) потребляют алкоголь реже раза в месяц.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в течение года будет принят закон о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявила министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
Читайте также: Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.