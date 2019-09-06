Минздрав выяснит, какие заболевания вызывает алкоголь

Министерство здравоохранения России будет использовать новую методику подсчета потребления алкоголя россиянами. Она также позволить выявить заболевания, которые в большей степени связаны с алкоголем. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай

"Методика утверждена, приказ уже действует, она уже используется. Она основана на очень серьезных научных исследованиях, которые учитывают не только продажи алкоголя, но и те косвенные признаки, которые очень тесно ассоциированы с высоким уровнем потребления алкоголя", - пояснил он.

Представитель ведомстве добавил, что методика позволит узнать, какая болезнь ассоциирована с алкоголем или какие демографические изменения связаны с его потреблением. "Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин", - подчеркнул Салагай.

Напомним, по результатам опроса ВЦИОМ, доля непьющих россиян сократилась за текущий год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% опрошенных признались, что выпивают время от времени. Больше четверти респондентов (27%) потребляют алкоголь реже раза в месяц.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в течение года будет принят закон о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявила министра здравоохранения России Вероника Скворцова.

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