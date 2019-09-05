В минздраве полагают, что в течение года будет принят закон о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
Людям до 21 года планируется не разрешать приобретать спиртное крепостью выше 16,5%. Законопроект был представлен на соглашение другим ведомствам. Его не поддержало только министерство финансов. По словам Скворцовой, "за" высказываются 70% опрошенных россиян, ОНФ, региональные власти, парламентарии и сенаторы.
Скворцова подчеркнула, что до 21 года идет начинающийся с 14 лет процесс формирования систем организма при повышенных стрессовых и психологических нагрузках. В это время, по словам министра, важно обезопасить их от алкогольных воздействий.
Ранее Вероника Скворцова отметила, что четырехдневная рабочая неделя будет вполне допустима для людей, ведущих здоровый образ жизни и заботящихся о своих близких.
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