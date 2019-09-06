Педагогов попросили снизить психологическое давление на учеников

Из современной российской системы образования убрать экзамены невозможно.

Таким мнением с ТАСС поделились психологи в связи с высказыванием главы Сбербанка Германа Грефа о вреде экзаменов.

Родителям и педагогом, делятся специалисты, стоит расширить форматы оценки знаний и снизить тем самым психологическое давление на учеников.

Напомним, что на полях Восточного экономического форума Герман Греф заявил о вреде экзаменов. Глава Сбербанка признался, что своей личной целью он видит упразднение актуальной на сегодня для России системы оценки учащихся.