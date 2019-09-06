Из современной российской системы образования убрать экзамены невозможно.
Таким мнением с ТАСС поделились психологи в связи с высказыванием главы Сбербанка Германа Грефа о вреде экзаменов.
Родителям и педагогом, делятся специалисты, стоит расширить форматы оценки знаний и снизить тем самым психологическое давление на учеников.
Напомним, что на полях Восточного экономического форума Герман Греф заявил о вреде экзаменов. Глава Сбербанка признался, что своей личной целью он видит упразднение актуальной на сегодня для России системы оценки учащихся.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.