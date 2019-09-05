В Великобритании пассажир сел за штурвал самолета, чтобы не задерживать рейс. Британец собрался лететь в Испанию на время отпуска вместе со своей семьей, однако уже в аэропорту он узнал, что его рейс откладывают на неопределенный срок из-за неявки пилота.
Тогда пассажир позвонил на горячую линию авиакомпании и сказал, что он также работает у них пилотом. Он имеет всего необходимые документы при себе и готов сесть за штурвал.
Позднее в компании пояснили, что решение о допуске пассажира к полету было принято после тщательной проверки, британская пресса придерживается совсем иного взгляда. Авиакомпания назвала этот случай "исключительным" и поблагодарила отпускника за помощь.
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