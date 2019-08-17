Туроператоры допустили возможное повышение цен на авиарейсы по России

Поправки в Федеральные авиационные правила могут привести к подорожанию авиабилетов в России. Речь идет о внутренних и субсидируемых авиарейсах, сообщает Ассоциация туроператоров.

Грядущие изменения позволят взимать таксу за оформление договора авиаперевозки на "нейтральном" электронном билете. Сейчас ее размер составляет 185 рублей.

Между тем в Транспортной клиринговой палате не считают, что легализация таксы приведет к удорожанию билетов, поскольку такая плата взимается уже 20 лет. Эксперты уверены, что в будущем ее размер будет только расти. За последние пять лет такса выросла с 60 до нынешних 185 рублей.

Напомним, в начале 2019 года Федеральная антимонопольная служба выяснила, что рост цен на авиабилеты в России за первые месяцы текущего года не показал резкого роста. "В среднем за этот период рост цен не превышает 5%", - отметили в ведомстве. Главной причиной роста цен в ФАС назвали увеличение топливного сбора и сокращение предложений авиабилетов по льготным ценам.