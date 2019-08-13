Жителя Енисейска оштрафовали на 30 тысяч рублей за оскорбительный пост в социальных сетях о действующем главе государства.
Об этом сообщает официальный сайт Енисейского районного суда Красноярского края.
В постановлении суда говорится, что 11 июня текущего года "в дневное время суток" Носков Е. О. на личной странице в социальной сети "ВКонтакте" разместил "выраженную в неприличной форме" информацию "относительно президента РФ".
Примечательно, что россиянин якобы признал свою вину и даже раскаялся.
Также сообщается, что при вынесении своего вердикта суд учел смягчающие обстоятельства, личность виновного и его бедственное имущественное положение.
Так, Носков, говорится на официальном сайте Енисейского районного суда Красноярского края, проживает один и зарабатывает 18 тысяч рублей в месяц. На оплату коммунальных услуг у оскорбившего главу Российской Федерации мужчины уходит порядка четырех тысяч рублей. Поэтому суд и применил к Носкову минимальное наказание.
Ранее сообщалось, что предприимчивый житель Калининграда сменил фамилию, чтобы не платить долг за электричество.
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