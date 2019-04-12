Житель Калининграда сменил фамилию, чтобы не платить долг за электричество

Житель Калининградской области решил сменить фамилию. Таким образом предприимчивый мужчина хотел избавиться от накопившихся долгов за электроэнергию.



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О любопытном инциденте сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Так, рассказали в ведомстве, 51-летний житель поселка Московское Калининградской области задолжал управляющей компании 50 тысяч рублей. К нему домой за задолженностью явились судебные приставы. Однако, мужчина, открывший им дверь, вдруг заявил, что давно живет по этому адресу, но с должником не знаком.

Судебные приставы попросили у жителя поселка Московское его документы. По их словам, в паспорте значилась другая фамилия. Но имя и отчество, указывают приставы, совпадали с именем и отчества должника. Мужчина понял, что его уловка не сработала, и сознался в том, что он и есть тот самый должник, для конспирации решивший сменить свою фамилию.

В пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов отметили, что сразу оплатить долг в размере 50 тысяч рублей мужчина не смог. Сотрудники ведомства арестовали принадлежавшую должнику технику — малогабаритный трактор.

Теперь жителю поселка Московское Калининградской области необходимо в течение десяти дней погасить долг. В противном случае имущество должника будет выставлено на торги.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителя Калининграда задержали за взлом чужого аккаунта с компьютерными играми. Примечательно, что взломал мошенник аккаунт, который незадолго до этого сам же и продал потерпевшему.

Фото: http://fmsmoscow.ru/

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