Сотрудника "Ахмат-Арены" уволили за оскорбление арбитра

Матч пятого тура российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и грозненским "Ахматом" завершился скандалом. Игра проходила в Грозном на стадионе "Ахмат-Арена".

В процессе игры главный арбитр матча Алексей Сухой удалил форварда "Ахмата" Аблая Мбенге за нарушение правил. Один из сотрудников стадиона, который в этот момент находился возле зоны дикторов и комментаторов, выкрикнул в громкоговоритель "Судья, ты козел!". Позже пресс-служба "Ахмат-Арены" сообщила, что провинившийся сотрудник уволен. Им оказался работник пресс-службы стадиона Ризван Эдильсултанов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте на "Ахмат-Арене", когда руководство стадиона убрало флаг республики Косово. Ранее в Грозном была традиция вывешивать флаги все государств, откуда приехали футболисты. В составе "Ахамта" выступает игрок сборной Косова Бернард Бериша. Именно по этой причине на стадионе появился флаг непризнанного Россией и Сербией государства.

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