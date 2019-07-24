Госдума разрешила россиянам охотиться с арбалетом или луком

Законопроект, позволяющий россиянам использовать в охоте луки и арбалеты со стрелами прошел третье чтение в Госдуме. Ранее законодательство запрещало использовать луки и арбалеты для охоты. Их использование было разрешено только в состязательных целях.

Примечательно, что российское законодательство четко разделяет понятия лук и арбалет. Например, арбалет - это оружие, которое выпускает снаряд для поражения цели при помощи механического устройства. В то время как лук - это оружие, которое требует мускульную силу человека для запуска снаряда.

Теперь обладатели охотничьих билетов, которые имею разрешение на использование и хранение охотничьего оружия смогут приобрести специальные арбалеты и луки для охоты. Однако затем покупку необходимо будет поставить на учет в Росгвардии в течение двух недель после приобретения.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как охотнику приобрести охотничье ружье.

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