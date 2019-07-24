Самым популярным сериалом среди россиян оказалась "Игра престолов"

Самым популярным зарубежным сериалом среди россиян оказалась "Игра престолов". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами "Левада-центра".

Специалисты опросили более 1,6 тысяч россиян и выяснили, что 27% из них смотрели "Игру престолов". На втором месте по популярности идет сериал "Шерлок", его назвали 25% респондентов. Замыкает тройку лидеров "Доктор Хаус", которого выбрали 24% опрошенных.

В пятерку самых популярных сериалов в России вошли "Чернобыль" и "Остаться в живых", набравшие 22% голосов. По данным социологов, мужчины предпочитают "Игру престолов", а женщины чаще смотрят "Доктора Хауса".

При этом треть россиян не смотрят современные зарубежные сериалы. Больше половины жителей страны (62%) смотрели один или более иностранных сериалов, отмечается в исследовании.