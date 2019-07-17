"Левада-центр": более 30% россиян допускают массовые забастовки

33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян. 40% из них поясняют, что такие акции маловероятны.

При этом, 21% опрошенных считают, что массовые забастовки в России невозможны. Более трети участников опроса посчитали забастовку оптимальным способом добиться выполнения своих требований. 19% респондентов заявили о бесполезности забастовок, а 9% посчитали их недопустимыми.