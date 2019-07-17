33% респондентов считают, что в России могут пройти массовые забастовки для отстаивания прав и интересов россиян. 40% из них поясняют, что такие акции маловероятны.
При этом, 21% опрошенных считают, что массовые забастовки в России невозможны. Более трети участников опроса посчитали забастовку оптимальным способом добиться выполнения своих требований. 19% респондентов заявили о бесполезности забастовок, а 9% посчитали их недопустимыми.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.