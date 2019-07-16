В ночь на 17 июля жители России смогут увидеть частичное лунное затмение. Лучше всего его будет видно в Москве, Крыму и на Северном Кавказе.
Затмение начнется 16 июля в 21:43. В это время Луна начнет погружаться в земную полутень. Максимальная фаза лунного затмения наступит в 00:31, когда больше половины диска спутника Земли окажется в полутени. Конец затмения наступит в 3:17. Это лунное затмение станет самым долгим, оно продлится 108 минут. Максимальная фаза других затмений составляла 103 минуты.
Увидеть это явление будет возможно только при условии безоблачной погоды. Специалисты советуют взять небольшой телескоп или бинокль. Затмение не увидят жители северных и отдаленных районов России. Следующее затмение россияне смогут наблюдать осенью 2025 года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению врачей, солнечное затмение не сильно сказывается на людях физически, но может воздействовать на психоэмоциональное состояние. При данном природном явлении у человека возникает неосознанное чувство тревоги, которое он обычно испытывает, оказавшись в непривычной среде. Причем без солнечного света становится неспокойно всему живому: крупные звери начинают волноваться, суетиться, искать убежище, а мелкие будто замирают.
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Земляне cегодня смогут увидеть полное солнечное затмение
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