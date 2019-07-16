В правительстве оказались обеспокоены ростом популярности вейпов, кальянов и других курительных изделий среди молодого поколения. Поэтому законопроект группы сенаторов во главе с Валерием Рязанским получил положительный отклик.
Ранее сенатор внес на рассмотрение законопроект, который запретит продажу вейпов, кальянов и соответствующих комплектующих для них несовершеннолетним. Законодатели предлагают ввести понятие "электронное курительное изделие", под которое попадут устройства, "производящие аэрозоль, либо пар путем нагревания жидкости".
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.