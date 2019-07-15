Насекомые могут стать более экологически чистой альтернативой мясу в будущем, поскольку они содержат много белка, антиоксидантов и других полезных для человека веществ. К такому выводу пришли итальянские диетологи.
Как сообщает журнал Frontiers in Nutrition, в цикадах, гусеницах и бабочках в несколько раз больше антиоксидантов, чем в оливковом масле. По словам исследователей, из-за животноводства в атмосферу планеты выбрасывается почти 15% от всех парниковых газов. Растущая вместе с количеством населения потребность в мясе станет одним из важных факторов глобального потепления, предупреждают специалисты.
"Четверть всего населения регулярно употребляют в пищу насекомых. Съедобные насекомые - отличный источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки", - пишут ученые.
Напомним, к 2050 году население планеты достигнет 9,7 миллиарда человек, поэтому потребность в еде вырастет в два раза по сравнению с настоящим временем.
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