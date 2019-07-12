Полиция Киселевска пригрозила горожанам штрафом за проведение чаепития

Полиция Киселевска (Кемеровская область) предупредила жителей города об ответственности за проведение общественного чаепития. Сотрудники правоохранительных органов прислали одному из организаторов уведомление, в котором указали на необходимость согласования публичного мероприятия.



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Главной темой чаепития должна стать выработка стратегия по взаимодействию жителей и местных властей. Чиновники на встречу не приглашены. После анонса мероприятия во "ВКонтакте", начальник городской полиции прислал организатору предупреждение, в котором говорилось о штрафах до 20 тысяч рублей за нарушение закона о митингах.

В полиции заверили, что уведомление не запрещает чаепитие и вручается всем возможным организатором массовых встреч. Полицейские Киселевска воспользуются приглашением для участия в мероприятии.

"Это уведомление стандартной формы. Оно вручается всем потенциальным организаторам массовых мероприятий. Оно не несет никаких запретов на проведение данного чаепития. Его - не запрещают!", - подчеркнули в полиции.