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Полиция Киселевска пригрозила горожанам штрафом за проведение чаепития

Общество print

Полиция Киселевска (Кемеровская область) предупредила жителей города об ответственности за проведение общественного чаепития. Сотрудники правоохранительных органов прислали одному из организаторов уведомление, в котором указали на необходимость согласования публичного мероприятия.


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Главной темой чаепития должна стать выработка стратегия по взаимодействию жителей и местных властей. Чиновники на встречу не приглашены. После анонса мероприятия во "ВКонтакте", начальник городской полиции прислал организатору предупреждение, в котором говорилось о штрафах до 20 тысяч рублей за нарушение закона о митингах. 

В полиции заверили, что уведомление не запрещает чаепитие и вручается всем возможным организатором массовых встреч. Полицейские Киселевска воспользуются приглашением для участия в мероприятии.

"Это уведомление стандартной формы. Оно вручается всем потенциальным организаторам массовых мероприятий. Оно не несет никаких запретов на проведение данного чаепития. Его - не запрещают!", - подчеркнули в полиции. 

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Темы полиция встреча чаепитие киселевск
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