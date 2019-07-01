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Источник Правда.Ру

Вячеслав Тетёкин рассказал о социальном взрыве из-за пенсионной реформы

Общество print

1 июня исполняется ровно полгода, как в России была принята пенсионная реформа. После вступления в силу всех тезисов реформы мужчины буду уходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.


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Издание "Свободная Пресса" попросило прокомментировать итоги первого полугодия пенсионной реформы главного политического советника председателя ЦК КПРФ, доктора исторических наук Вячеслава Тетёкина. Он пояснил, что россияне восприняли повышение пенсионного возраста очень негативно.

"Я был в самых разных регионах нашей страны и видел многое. Зарплата в 15 тысяч рублей в таких местах считается высоким показателем. Люди ждут своего выхода на пенсию, поскольку смогут получать не только зарплату, а еще и пенсию в размере 10 тысяч рублей. Это означает, что общий доход человека вырастет до 25 тысяч рублей. Теперь им говорят, мол, подождите еще пять лет. Вот почему народ негодует, и это недовольство никуда не денется", - пояснил Вячеслав Тетёкин.

По мнению эксперта, социальный взрыв произойдет тогда, когда недовольство всех категорий и слоев населения соединится воедино. Причин для этого более чем предостаточно - считает доктор исторических наук.

"Власть успела насолить всем. Посмотрите на обиженных дальнобойщиков, которые до сих пор пытаются бороться с "Платоном". Тарифы ЖКХ постоянно повышаются. Теперь еще дачников и огородников пытаются обложить налогами за землю, которую им выдали еще во времена СССР", - рассказал эксперт.

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Темы взрыв социум общество недовольство пенсионная реформа
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