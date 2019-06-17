ВЦИОМ: больше 80% россиян одобряют работу в подростковом возрасте

Большинство россиян (83%) одобряют выход на работу в подростковом возрасте. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Количество вакансий в России втрое превышает число официально зарегистрированных безработных / Новости от 02.11.2018 18:52

По мнению большей части респондентов, ранний выход на работу позволяет несовершеннолетним обрести финансовую независимость от родителей и приобщиться к труду.

Только 16% опрошенных не согласны с тем, что начало трудовой деятельности должно приходиться на подростковый возраст. Работодатели могут нарушать трудовое законодательство в отношении детей, опасаются участники опроса.

По данным социологов, 74% респондентов начали работать еще будучи несовершеннолетними. В среднем большинство опрошенных получили свою первую зарплату в 16 лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что очищенная от сезонного фактора безработица в России за март текущего года снизилась до минимального уровня за все время наблюдений, сообщает Центробанк.

По данным регулятора, на снижение безработицы в стране повлияли структурные и циклические факторы. Безработица сократилась из-за снижения объема доступных трудовых ресурсов и неблагоприятной демографической тенденции.

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