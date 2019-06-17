Большинство россиян (83%) одобряют выход на работу в подростковом возрасте. Об этом говорят данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению большей части респондентов, ранний выход на работу позволяет несовершеннолетним обрести финансовую независимость от родителей и приобщиться к труду.
Только 16% опрошенных не согласны с тем, что начало трудовой деятельности должно приходиться на подростковый возраст. Работодатели могут нарушать трудовое законодательство в отношении детей, опасаются участники опроса.
По данным социологов, 74% респондентов начали работать еще будучи несовершеннолетними. В среднем большинство опрошенных получили свою первую зарплату в 16 лет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что очищенная от сезонного фактора безработица в России за март текущего года снизилась до минимального уровня за все время наблюдений, сообщает Центробанк.
По данным регулятора, на снижение безработицы в стране повлияли структурные и циклические факторы. Безработица сократилась из-за снижения объема доступных трудовых ресурсов и неблагоприятной демографической тенденции.
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