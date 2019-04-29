Безработица в России достигла минимального показателя

Очищенная от сезонного фактора безработица в России за март текущего года снизилась до минимального уровня за все время наблюдений.



Грозит ли России массовая безработица?

"В марте 2019 года уровень безработицы снизился до 4,5% - минимального значения за всю историю наблюдений", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на обзорный доклад ЦБ.

По данным регулятора, на снижение безработицы в стране повлияли структурные и циклические факторы. Безработица сократилась из-за снижения объема доступных трудовых ресурсов и неблагоприятной демографической тенденции. Кроме того, спрос на работников со стороны российский компаний показывает устойчивый рост.

Представители Центробанка отмечают, что впервые с 2016 года приостановился рост реальной заработной платы. По предварительным оценкам, во втором квартале годовой темп прироста реальной заработной платы составит 1,5%.