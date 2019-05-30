Генпрокуратура предложила тестировать детей на склонность к наркотикам

Несовершеннолетних граждан России следует проверять на склонность к употреблению наркотиков. Такое заявление сделала представитель Генеральной прокуратуры РФ Елена Сухова в ходе своего выступления на круглом столе в Совете Федерации.



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"Речь идет о социально-педагогическим тестировании, и только потом, после выявления с его помощью группы риска - о медицинском тестировании", - передает ее слова агентство "Интерфакс".

Представитель ведомства добавила, что подобная комплексная проверка должна стать обязательной. Сейчас она проводится только с согласия родителей.

"Проверка Генпрокуратуры показала, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тыс. отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, Из них 21 - только в этом году", - заключила Сухова.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил выдавать выпускникам школ аттестаты только после отрицательного теста на наркотики.

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