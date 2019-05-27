Православный предприниматель Герман Стерлигов посчитал необходимым казнить выпускников школы во Владивостоке, устроивших БДСМ-флешмоб.
"Я христианин и поэтому считаю, что они заслуживают смерти. Никакого ограничения по возрасту для наказания за педерастию нет. А это пропаганда педерастии. Вот поэтому они заслуживают смерти", - сказал он в эфире программы "Место встречи" на НТВ.
По словам предпринимателя, в настоящем христианском государстве школьников за такие действия должны убивать, однако Россия - это "совершенно безбожная страна", где никого казнить не станут. Поэтому Стерлигов предложил альтернативное наказание - повсеместное отключение электричества.
"Сделать это в мировом масштабе, чтобы наши, и не только наши, спецслужбы занялись бы, наконец, делом и спасли человечество от неминуемой гибели", - заключил он.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший директор школы №74 города Владивостока Елена Пугина, которая была вынуждена уволиться из-за БДСМ-флешмоба, встала на защиту выпускников. По ее словам, ученики школы не понимали, что своими действиями опозорят школу и могут поднять такую волну недовольства.
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