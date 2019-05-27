Депутат Госдумы предложил выдавать аттестаты после теста на наркотики

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил выдавать выпускникам школ аттестаты только после отрицательного теста на наркотики.



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"Перед тем, как получать аттестат, надо всех проверить на наркотики. Вот будет хороший стимул. Выдаем только после того, как пройдете в кабинет, сдадите анализ на наркотики", - сказал депутат в интервью Агентству городских новостей "Москва".

Он добавил, что при положительном результате теста выпускник вместо аттестата получит справку об окончании школы. Политик также призвал организовать массовую проверку выпускников на наличие наркотиков перед входом на борт прогулочных теплоходов, чтобы избежать "дикой попойки".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Виталий Милонов предложил наклеивать на фаст-фуд картинки, которые бы предупреждали покупателей о том, что такая продукция представляет серьезную опасность для здоровья человека.

"Если очень хочется перекусить на улице, надо кушать шаверму или фалафель. А на бургеры надо лепить предупреждения об опасности, как на сигареты", - сказал он.

По мнению парламентария, ингредиенты бургеров и остального фаст-фуда далеки от стандартов здорового питания, а про их опасность не первый год говорят диетологи и врачи.

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