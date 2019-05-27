Все больше граждан России уверены в том, что получить качественную медицинскую помощь возможно только в платных клиниках. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).
Около 37% респондентов считают, что за качественные медицинские услуги нужно заплатить - в кассу медицинского учреждения или дать взятку врачу. Доля тех, кто уверен в возможности получить такие услуги бесплатно, сократилась за год с 56% до 52%. По словам социологов, результаты опроса свидетельствуют о невозможности получить качественные медуслуги в государственной системе здравоохранения.
Напомним, согласно данным ВЦИОМ, за последние пять лет доля россиян, обращающихся в платные клиники в случае болезни, увеличилась в 2,5 раза - с 6 до 15%. Как выяснили специалисты ФОМ, врачам в государственных больницах не доверяют 34% опрошенных. Недоверие связано с квалификацией врачей, которая оценивается как низкая. В свою очередь в апреле текущего года государственным медицинским учреждениями доверяли 54% граждан, а частным - всего 28%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля россиян, дающих взятки врачам, резко сократилась за последние годы.
Читайте также: Болевой приём: россияне платят за половину "бесплатных" медуслуг
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.