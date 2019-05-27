Опрос: почти 40% россиян готовы платить за медицинские услуги

Все больше граждан России уверены в том, что получить качественную медицинскую помощь возможно только в платных клиниках. Об этом говорят результаты социологического исследования, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ).



Останется ли в России бесплатная медицина?

Около 37% респондентов считают, что за качественные медицинские услуги нужно заплатить - в кассу медицинского учреждения или дать взятку врачу. Доля тех, кто уверен в возможности получить такие услуги бесплатно, сократилась за год с 56% до 52%. По словам социологов, результаты опроса свидетельствуют о невозможности получить качественные медуслуги в государственной системе здравоохранения.

Напомним, согласно данным ВЦИОМ, за последние пять лет доля россиян, обращающихся в платные клиники в случае болезни, увеличилась в 2,5 раза - с 6 до 15%. Как выяснили специалисты ФОМ, врачам в государственных больницах не доверяют 34% опрошенных. Недоверие связано с квалификацией врачей, которая оценивается как низкая. В свою очередь в апреле текущего года государственным медицинским учреждениями доверяли 54% граждан, а частным - всего 28%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что доля россиян, дающих взятки врачам, резко сократилась за последние годы.

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