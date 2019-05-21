Арашуков-старший содержится в одной из худших камер СИЗО "Лефортово"

Рауль Арашуков, отец сенатора Рауфа Арашукова, сидит в одной из самых плохих камер следственного изолятора "Лефортово".
Об этом заявила заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Так, указала специалист, Арашуков-старший сидит в камере, что давно не видела ремонта. Однако, отметила Меркачева, мужчина не жалуется и даже благодарит сотрудников СИЗО за их работу.
Напомним, что в январе текущего года 32-летнего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова задержали по подозрению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе.
Тогда же был задержан и его отец, Рауль Арашуков. Его следствие также обвиняет в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
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