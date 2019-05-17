Роструд: для половины россиян зарплата - главный критерий при выборе работы

Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации провела опрос с целью выяснить, какими критериями россияне руководствуются при выборе места работы.



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Половина принявших участие в опросе пользователей официального портала Роструда признались, что главным критерием при выборе места трудоустройства для них является заработная плата.

Выяснилось, что подавляющее большинство россиян — 73% — готовы сменить место работы. 51% опрошенных назвали увеличение зарплаты основной причиной перехода, а чуть больше 1% респондентов, например, заявили, что просто не любят долго засиживаться на одном и том же месте и ищут новых знакомых.

Фото: Минтруд РФ.