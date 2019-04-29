Больше всего россияне мечтают стать блогерами, хакерами и депутатами

Компания "Яндекс" проанализировала историю поисковых запросов из раздела "как стать ...", чтобы определить, какие профессии интересуют россиян. Для оценки востребованности профессии была создана 100-бальная шкала, в которой 100 баллов - это самый высокий интерес общественности к сфере деятельности, а 0 баллов - отсутствие интереса.



7-летний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером на YouTube / Новости от 04.12.2018 01:11

За 2018 год и первый квартал 2019 года, 100 баллов получила профессия блогера. Второе место с результатом 82 балла получила депутатская деятельность. И на третьем месте с 50 баллами расположился хакер. Также специалисты "Яндекса" отметили высокий интерес пользователей Сети к моделям, пилотам, адвокатам и миллионерам.

Примечательно то, что в 2018 году в рейтинг "Яндекса" попали две новые профессии: таксист и стюардесса.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о статистке, по которой родители в России хотят, чтобы их дети шли работать в силовые ведомства. Силовые органы хорошо справляются с поставленными перед ними задачами, считают жители России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые высокие показатели у Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО.

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