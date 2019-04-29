Больше всего россияне мечтают стать блогерами, хакерами и депутатами

Компания "Яндекс" проанализировала историю поисковых запросов из раздела "как стать ...", чтобы определить, какие профессии интересуют россиян. Для оценки востребованности профессии была создана 100-бальная шкала, в которой 100 баллов - это самый высокий интерес общественности к сфере деятельности, а 0 баллов - отсутствие интереса.
За 2018 год и первый квартал 2019 года, 100 баллов получила профессия блогера. Второе место с результатом 82 балла получила депутатская деятельность. И на третьем месте с 50 баллами расположился хакер. Также специалисты "Яндекса" отметили высокий интерес пользователей Сети к моделям, пилотам, адвокатам и миллионерам.
Примечательно то, что в 2018 году в рейтинг "Яндекса" попали две новые профессии: таксист и стюардесса.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о статистке, по которой родители в России хотят, чтобы их дети шли работать в силовые ведомства. Силовые органы хорошо справляются с поставленными перед ними задачами, считают жители России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), самые высокие показатели у Минобороны, МЧС, ФСБ, СВР и ФСО.
Читайте также:
Выпускники: куда направить стопы?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.