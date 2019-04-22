Депутат от КПРФ раскритиковал Comedy Club за шутки о чиновниках

Депутат от КПРФ Василий Власов раскритиковал авторов развлекательного шоу Comedy Club за шутки над чиновниками. Также критике подверглась известная телепередача "Наша Russia", в которой имеется шуточная сцена о двух депутата.



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Власов отметил, что образ чиновник в юмористических шоу не соответствует действительности.

"Поведение авторов развлекательных шоу - отвратительное. У них шутки только про депутатов есть. Вот эти депутаты, во всем виноваты, во всех бедах. И икру ложкой едят", - прокомментировал Власов.

Также Василий Власов не понимает, почему шутят только про депутатов, а про правительство или губернаторов шуток нет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что россияне предпочитают шутки Петросяна и Задорнова. Примечательно то, что эти юмористы пользуются самой высокой популярностью у более старшего населения. Также респонденты 45+ отметили Михаила Жванецкого. Среди молодежи лидирует Павел Воля, его назвали 20% опрошенных. На втором месте у молодежи - Гарик "Бульдог" Харламов - 14%.

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