"Яндекс.Еда" будет следить за своими сотрудниками после смерти одного из них

Сервис заказа еды "Яндекс.Еда" усилит контроль за переработкой своих сотрудников.



Влюблённые курьеры «Яндекс. Еды» и Delivery Club рассказали, что впервые поедут в путешествие вместе

Об этом заявила глава PR-службы компании Ася Шестакова.

Недавно, напомним, в социальных сетях появилась информация о смерти курьера "Яндекс.Еды" в Санкт-Петербурге. По словам его коллег, мужчина отработал десять часов без перерыва и скончался от сердечного приступа.

Ася Шестакова подчеркнула, что хоть курьер и сам выбрал себе такой график работы, доля ответственности за случившееся лежит и на самой компании.