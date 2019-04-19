"Яндекс.Еда" будет следить за своими сотрудниками после смерти одного из них

Сервис заказа еды "Яндекс.Еда" усилит контроль за переработкой своих сотрудников.
Об этом заявила глава PR-службы компании Ася Шестакова.
Недавно, напомним, в социальных сетях появилась информация о смерти курьера "Яндекс.Еды" в Санкт-Петербурге. По словам его коллег, мужчина отработал десять часов без перерыва и скончался от сердечного приступа.
Ася Шестакова подчеркнула, что хоть курьер и сам выбрал себе такой график работы, доля ответственности за случившееся лежит и на самой компании.
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