Самостоятельно создающее резюме по фотографии соискателя приложение запустят в России

Приложение, автоматически создающее резюме с помощью фотографии соискателя, в ближайшее время будет запущено в России. Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на заявление сервиса по поиску работы Superjob.
По словам представителей сервиса, программа с помощью фотографии будет самостоятельно определять возраст, пол, образование и опыт работы соискателей, после чего заполнит резюме. Анализируя фотографию, приложение сможет указать даже желаемую зарплату.
Программа прошла испытания на более чем 25 миллионах фотографиях из различных резюме. Она легко определяет принадлежность человека к одной из 500 базовых профессий. Точность выводов системы в определении базовых параметров составляет около 88%, для некоторых профессий - почти 100%
Соискатель сможет в любой момент скорректировать свое резюме, созданное программой, отмечают в Superjob.
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