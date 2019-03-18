В СК РФ назвали фейком информацию об угрозах семье девочки, написавшей письмо Путину

Девочка из небольшого села в Псковской области написала письмо действующему президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В нем юная россиянка пожаловалась главе государства на голод и бедность ее семьи.

До Владимира Путина письмо 12-летней Таисии Перчиковой, как оказалось, не дошло. Оно, правда, попало в руки местным чиновникам, но они, пишут средства массовой информации, также отказали терпящей бедствие семье в помощи. Но как только история Таисии Перчиковой получила огласку, семье стали помогать неравнодушные россияне — абсолютно чужие люди переводили им деньги и покупали необходимые по хозяйству вещи.

Однако, пишут СМИ, семье Таисии Перчиковой это вышло боком. На них якобы обозлились буквально все жители их поселка. Некоторые даже, утверждали журналисты, грозили девочке и ее матери физической расправой.

В Следственном комитете Российской Федерации же заявили, что это неправда. По словам представителей российского ведомства, им удалось пообщаться с семьей Перчиковой и выяснить, что рассказы средств массовой информации об угрозах местных жителей якобы не соответствуют действительности.

Сама Таисия Перчикова же, что примечательно, несмотря на заявления СК РФ, продолжает рассказывать об угрозах со стороны местных жителей. Школьница призналась, что представители российского ведомства действительно связывались с ее семьей, но Перчиковы не говорили им, будто публикации в СМИ — неправда.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учительница из Казани написала открытое письмо Владимиру Путину. Средства массовой информации и пользователи сети Интернет активно обсуждают письмо женщины, в котором она жалуется на безденежье и отчаяние.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации.

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