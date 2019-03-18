Соцопрос: россияне стали лучше относиться к возвращению Крыма

По данным опроса ВЦИОМ, 88% россиян спустя 5 лет после воссоединения Крыма с Россией положительно оценивают это историческое событие. При этом, 18% опрошенных говорят о его положительном влиянии на жизнь своих семей.

Позитивными результатами возвращения Крыма участники исследования называют повышение туристической доступности полуострова (21%) и его успешное развитие в последние 5 лет (73%).

70% респондентов не отметили негативного влияния крымских событий на свою жизнь. 9% заявивших о негативных последствиях, говорили о снижении уровня жизни и антироссийских санкциях, хотя почти треть этой группы конкретных признаков ухудшения назвать не смогла.

Напомним, что в марте 2014 года, по оценке Левада-центра, лишь 64% граждан России считали, что Крым должен войти в состав России. Как сообщала "Правда.Ру", к осени того же года эта цифра выросла до 73%.

При этом, по данным того же опроса чувства неодобрения, протеста и стыда воссоединение Крыма с РФ возникало тогда у 9% граждан.

Источник фото: wikimedia.org

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