Названы самые комфортные города для проживания в 2018 году

Вена, Мельбурн и Осака — эти три города самые комфортные для проживания. Информацию распространило британское издание The Economist, ссылаясь на рейтинг Global Liveability Ranking 2018.

Кроме того, в топ-10 вошли три канадских города (Калгари, Ванкувер и Торонто), два австралийских (Сидней и Аделаида), а также столицы Дании и Японии. Россию в этом списке представили Москва (68 место) и Санкт-Петербург (70 строка рейтинга).

Определили эксперты и город, в котором для людей наименее комфортно пребывать, — Дамаск.

Расставляя географические объекты на "лестнице комфорта", жюри ориентировалось на уровень здравоохранения и развития инфраструктуры, а также степень культурного развития и предоставляемого образования. Важным для экспертов была и чистота окружающей среды.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что самыми лучшими для проживания в РФ городами в 2017 году стали Москва и Петербург, там у людей самые высокие доходы, меньше всего безработных и т. д. Также комфортно жителям Республики Татарстан, Краснодарского края, Белгородской и Воронежской областей.

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