Соцопрос: россияне экономили даже на новогоднем столе

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты соцопроса о тратах россиян на новогодние праздники. В среднем, траты на новогодний стол и покупку подарков составили около 13,8 тысяч рублей, что на 2% меньше, чем потратили россияне годом ранее.

Примечательно то, что в 2018 году расходы оставались на уровне 2017 года. А уже в 2019 впервые с 2006 года уменьшились. ВЦИОМ проводил опрос 11 января. В нем приняли участие около 1,6 тысяч человек по всей России.

Из общей суммы расходов, около 5,4 тыс. рублей россияне тратили на приобретения подарков родственникам и друзьям. Еще 5,6 тыс. рублей ушло на организацию новогоднего стола. Остальные 3,9 тыс. рублей были потрачены на мелкие расходы: кафе, рестораны, украшение дома.

По итогам новогодних праздников 69% опрошенных заявили, что остались довольны тем, как встретили 2019 год. В прошлом году этот показатель составлял 73%.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что более 85% жителей коттеджных поселков Подсмосковья встретили Новый год дома.

Фото: pixabay.com

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