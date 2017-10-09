Власти Чечни вернули домой парней за "недостойное поведение" в Москве

Власти Чечни вернули в республику из Москвы более 100 молодых людей, которые пристрастились к наркотикам и нарушали общественный порядок.

Об этом сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов, который встретился с ними в Грозном.

По его словам, президенту республики Рамзану Кадырову ежедневно в соцсетях поступают сообщения о "недостойном поведении" чеченских мужчин, выехавших за пределы региона.

"Кадыров не делит народ на своих и чужих — где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки", — сказал Делимханов.

Он отметил, что руководство пытается уберечь молодёжь и направить её на правильный путь. На родине нарушители порядка пройдут трудовое воспитание: их задействуют на различных общественно полезных работах, требующих физической силы.

Парламентарий подчеркнул, что никто не мешает учиться, работать, развиваться. Речь идёт об элементарных вещах: следить за своим поведением, не нарушать закон и вести себя достойно.

К слову, это уже не первый случай, когда становится известно о строгих правилах и требованиях, предъявляемых руководством Чеченской республики к мужчинам.

Вот, например, что ранее на эту тему писала "Правда.Ру"

На эвакуацию геев из Чечни собрана треть миллиона евро. Уедут ли?

Активисты "Российской ЛГБТ-сети" с апреля 2017 года собрали на эвакуацию геев из Чеченской Республики и психологическую помощь более 300 тыс. евро.

Об этом организация сообщила на своем сайте. Напомним, сбор средств для помощи притесняемым представителям сексуальных меньшинств "Российская ЛГБТ-сеть" организовала после сообщений СМИ об их преследовании в Чечне.

По данным активистов, полученные средства были потрачены на помощь в эвакуации, а именно на проезд, проживание, питание, обеспечение предметами первой необходимости, медицинскую и психологическую помощь и оформление всех необходимых документов.

Отметим, что организация не сообщила, какое количество представителей нетрадиционной ориентации было эвакуировано из Чечни по состоянию на начало октября 2017 года.

В июле сообщалось, что с момента начала действия акции число обратившихся составило 130 человек, 60 из которых эвакуированы. Остается открытым вопрос, что будет делать "Российская ЛГБТ-сеть" со средствами, которые не удастся направить на заявленные цели.

Как ранее писала "Правда.Ру", в начале апреля СМИ сообщили о массовых задержаниях мужчин в Чечне из-за их нетрадиционной ориентации. Якобы известно уже о сотнях арестованных. Издания ссылались на "многочисленные источники" в полиции, ФСБ и других властных структурах. Писали даже об убитых на почве гомофобии.

Недавно Charlie Hebdo опубликовала карикатуры о пресловутых "геях в Чечне", на одной из которых крайне оскорбительно изображен Рамзан Кадыров. Отметим, что на карикатурах изображен человек, стреляющий из ружья по летящим геям, "депортируемые" геи в балетных пачках на фоне вышек ГУЛАГа, мужчина с отрезанным мизинцем, "который оттопыривать нельзя" и носатый человек в каске, режущий радугу бензопилой. Как на эти публикации отреагировали в Чечне, читайте в нашем материале.