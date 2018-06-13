Депутаты просят россиянок не любиться с гостями ЧМ-2018

Фото: http://ru.fifa.com

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что интимные связи россиянок с иностранцами могут привлечь к появлению матерей-одиночек. Такое, по ее словам, уже наблюдалось в 1980 году, после Летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в СССР.

Плетнева заявила, что от всего этого страдают потом ни в чем не повинные дети. Депутат отметила, что хорошо еще если партнер был одной расы, а если другой — то и вовсе беда. Плетнева добавила, что она отнюдь не националистка, но "нам необходимо своих детей рожать".

Также Плетнева отметила, что интимные связи с иностранцами могут привести не только к появлению матерей-одиночек, но и к детям, что воспитываются заграницей в неполных семьях. Председатель Госдумы заявила, что больше всего она хочет, чтобы в России женились по любви, рожали и воспитывали здоровых детей, и неважно, какой национальности были бы партнеры — лишь бы были поданными РФ.

Напомним, чемпионат мира по футболу стартует 14 июня. На групповом этапе сборная России встретится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Первый матч нашей сборной состоится уже завтра, в 18:00 по московскому времени.

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